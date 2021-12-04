В Интернете решили вспомнить о проекте, который так и не воплотили в реальность.

Речь идет о возрожденной Оке, или ее новом поколении.

В Сети представили новый малолитражный автомобиль «Ока» ВАЗ-2111 в виде рендерных изображений, на которых показали модель представляющую собой некий гибрид Lada и Renault.

Компьютерную визуализацию подготовил портал Quto.ru, который показал свое видение современной версии модели.

Наряду с этим предположили, что если бы проекту дали зеленый свет, то машину создали на платформе CMF-B-LS, а моторная гамма получила бы такие же силовые установки, как и у Twingo. Речь идет о литровых ДВС мощностью 60, 75 и 93 л.с.