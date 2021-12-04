Автомобилистам в России перечислили три способа отказаться от «допов» при покупке автомобиля

Сейчас практически невозможно купить новый автомобиль без дополнительных опций.

На фоне дефицитна дилерские центры начали продавать машины с дорогими опциями. В некоторых случаях их цена достигает 1 млн рублей, если это премиальная машина или 20% от стоимости, если автомобиль относится к массовому сегменту.

По словам эксперта, маркетплейса Банкавто Денис Мавланов, еще остались способы по приобретению новой машины без дополнительных опций.

Один из способов обратится на горячую линию автопроизводителя и пожаловаться на дилера, который агрессивно навязывает «допы». Но даже такой способ не гарантирует, что клиент сможет купить заветный автомобиль без наценки.

Вторым способом стал вариант заказа авто в нужной комплектации, но сейчас при заказе срок ожидания составляет 7-8 месяцев, и по договору стоимость транспортного средства не фиксируется.

В итоге заказная машина может приехать по более высокой цене чем на момент заказа. Последний способ самый затратный, он подразумевает возврат опций в течение 14 дней, но чтобы такое сделать придется обратится в суд.