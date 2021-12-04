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Легковые автомобили с пробегом подорожали на рынке РФ на 34% с начала 2021 года

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Российские аналитики рассказали, как изменились цены на автомобили с пробегом за период с начала года.

В этом году наблюдается дефицит и рост цен на первичном авторынке, что отражается на вторичном рынке.

В частности, вырос спрос на подержанные машины, а по этой причине и не только, выросли и цены на них. Так, легковые автомобили с пробегом подорожали на рынке РФ на 34% с начала 2021 года, о чем говорят данные агентства «Автостат».

По данным аналитиков, средняя цена подержанной машины составляла в ноябре 922 тыс. рублей, тогда как в январе показатель был 688 тыс. рублей. То есть средневзвешенная стоимость выросла более чем на 200 тыс. рублей.

Самый сильный рост цен был зафиксирован в ноябре, когда автомобили стали дороже на 6% или 50 тыс. рублей.

 

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