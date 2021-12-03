Изменения в конструкции ТС: что подлежит регистрации и порядок действий автовладельца

В силу определенных желаний владельца и технической необходимости в конструкцию транспортного средства могут быть внесены изменения. В соответствии с Техрегламентом и ГОСТом 33670 они должны быть зарегистрированы. Игнорировать необходимость оформления изменений в органах ГИБДД не получится, поскольку это потянет за собой ряд негативных последствий. Это тот случай, когда говорят, что незнание закона не освобождает от ответственности. А в числе негативных последствий есть штрафы, снятие автомобиля с учета, штрафплощадка, запрет на эксплуатацию.

Какие изменения подлежат регистрации

Изменения в конструкции автомобиля могут быть с целью тюнинга или дополнения технических возможностей. Одно дело монтаж обвесов, порогов, спойлера и фаркопа, а совсем другое — установка ГБО, замена типа кузова и тормозной системы. В каждом отдельном случае требуется экспертная оценка безопасности технических обновлений, насколько остается возможным эксплуатация ТС. Экспертный осмотр и оценка требуются и в ряде следующих случаев:

установка спецоборудования и дополнительных бензобаков;

монтаж подъемно-грузового оборудования (лебедки, подъемники);

изменения рулевого управления авто;

замена двигателя с изменением мощности и веса ТС;

изменения ходовой части и др.

Ознакомьтесь как зарегистрировать факт внесения изменений в конструкцию ТС на сайте https://respectspb.ru/services/vnesenie-izmeneniy-v-konstruktsiyu-ts/ специализированной компании, которая работает в этой сфере более 10 лет. Документальное оформление проводится для всех видов транспортных средств в соответствии с регламентом ТР ТС 018/2011.

Порядок действий

Результат оформления изменений в конструкции автомобиля — отметка в ПТС. Для прохождения всей процедуры необходимо пройти несколько шагов. В первую очередь требуется проведение предварительной экспертизы, после которой выдают заключения о возможности или невозможности проведения технического вмешательства. Проводить эту процедуру имеют право только аккредитированные компании или организации. После этого нужно обратиться с заявлением в ГИБДД о намерении внести технические изменения, приложив заключение после предварительной экспертизы. Далее в сертифицированном сервисе выполняются нужные манипуляции с ТС.

Вторая часть процесса заключается в техническом осмотре и составлении диагностической карты. Далее организация, которая выполняла экспертизу, должна составить протокол о внесенных изменениях в конструкцию автомобиля. И последний шаг — регистрация ТС в ГИБДД и получение нового свидетельства. На этом процедура переоформления считается оконченной и водитель спокойно может эксплуатировать ТС.