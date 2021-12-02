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Обучение в автошколе

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В автошколе можно овладеть разными актуальными теоретическими знаниями и освоить различные полезные практические навыки. Благодаря этому появляется возможность чувствовать себя уверенно за рулем автомобиля и получить водительские права.

Знания и навыки, получаемые в автошколе

Обучение в автошколе включает в себя изучение следующих предметов:

  • Правила дорожного движения и основные знания об устройстве автомашины.
  • Поиск оптимального маршрута в соответствии с имеющимися риск-факторами.
  • Управление автомашиной и езда в транспортном потоке разной интенсивности.
  • Выработка умения производить оценку поведения участников движения на дороге и прогнозировать развитие ситуации, складывающейся на проезжей части.

Цены на обучение в автошколе везде примерно одинаковые, а слишком низкая стоимость говорит о невысоком качестве образовательных услуг. Теорию обычно осваивают в группах, состоящих из 10-20 человек, а вождение преподается инструктором в индивидуальном порядке.

Как выбрать автошколу

При принятии решения о выборе автошколы многие в качестве основного критерия используют расстояние между ней и своим местом работы или домом. Это вполне разумный подход, однако нужно иметь в виду, что автошколы, которые указывают множество городских районов в списке своих адресов, зачастую лукавят. При выборе автошколы важно удостовериться в наличии у нее лицензии и в ее соответствии установленным требованиям. В договоре с клиентом должны быть указаны сроки и место обучения, его продолжительность в часах, стоимость и порядок оплаты. Нужно также обратить внимание на обязательства, которые автошкола берет на себя после окончания обучения: например, намерен ли ее сотрудник сопровождать клиента во время сдачи экзамена на права.

Перед началом обучения в автошколе надо осмотреть ее учебную площадку и оценить имеющийся автопарк: транспорт должен находиться в полностью исправном состоянии. Предпочтение следует отдавать автошколе, в которой к каждому обучающемуся подбирается индивидуальный подход. Например, предоставляется возможность прослушать пропущенные лекции в другой группе обучающихся, бесплатно использовать дополнительное время обучения вождению, изучить лично с преподавателем сложную тему.

Очень полезно пообщаться лично с людьми, которые прошли обучение ранее в интересующей автошколе, или ознакомиться с их мнениями о ней, оставленными на интернет-форумах. Но наиболее эффективный метод проверки состоит в прохождении пробного занятия.

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