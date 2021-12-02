Эргономичность салонов автомобилей Chery

Обратимся к вопросу на примере отделки и наполнения салона нового кроссовера Tiggo 8 Pro. По официальным заявлениям производителя, салон новинки – это простор и благородство отделочных материалов, которые дополнены высокими технологиями.

Внутри обшивка салона выполнена в темно-коричневой или черной гамме, а сиденья обтягиваются экокожей с перфорацией. Конструкторы Chery уже который раз доказывают возможность реализации такой красоты в стесненном пространстве. Все выверено до мелочей. Автоматика и электронные приборы превращают езду в комфорт и удовольствие.

В аналогах Chery это стоит дороже

Кресла Tiggo 8 Pro оснащаются электрообогревом и возможностью регулировки в шести разных направлениях. При необходимости система может запомнить все настройки. Информация об управлении главными функциями авто выводится на ЖК-дисплеи перед глазами водителя. Приборная панель автомобиля выполнена в виде 12,3-дюймового экрана.

Такое расположение дисплея повышает не только уровень комфорта, но и безопасности. Тот факт, что у водителя все данные находятся перед глазами, позволяет не отвлекаться от езды. Подключить к мультимедийной системе можно любой смартфон.

Почему китайские бренды набирают популярность

Ряд мелких деталей и систем напоминания позволяют назвать эту машину ультрасовременной. Популярность нового кроссовера не заставит себя долго ждать, даже с учетом цен и ввозных пошлин. Ведь машины выпускаются с учетом потребительского спроса, поэтому они хорошо продаются.

Конкурентам и отечественным российским производителям нечего противопоставить бренду Chery в условиях стойкого кризиса полупроводников. Китайские бренды только наращивают производство в силу особенностей своей экономики.

В то время как другие производители буквально «стоят на месте», Китай добавляет в свои машины технические и электронные решения, что делает их премиальными. С учетом ценовой политики, эти автомобили легко конкурируют на рынке, превосходя своими возможностями предлагаемые аналоги.

Уже через 3 года намечается значительный рост популярности китайского автопрома на отечественном рынке, что позволит Chery захватить еще больше позиций. Подробности смотрите тут.