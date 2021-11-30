Концерн BMW представил новый концептуальный кроссовер BMW Concept XM

BMW представила концепт XM на выставке Art Basel 2021. Новинка должна стать самым мощным автомобилем BMW M, когда-либо запущенным в серийное производство, запланированное к концу следующего года.

BMW Concept XM дает первое представление о новом дизайне передней части будущих моделей BMW.

Серийная модель BMW XM будет производиться на заводе BMW Group в США. Таким образом, BMW M представит свой первый автономный автомобиль после легендарного BMW M1 в год своего 50-летия. BMW XM будет доступен только в виде плагина-гибрида и исключительно как модель M.

Недавно разработанная система привода M Hybrid в BMW Concept XM объединяет двигатель V8 и высокопроизводительный электродвигатель, обеспечивая максимальную мощность 750 л.с. и максимальный крутящий момент 1000 Нм.

XM — это первый электрифицированный автомобиль BMW M GmbH для сегмента высокопроизводительных автомобилей, поэтому он указывает путь в будущее марки M.

Франциск ван Меель, генеральный директор BMW M GmbH, сказал:

«Это подчеркивает способность BMW M GmbH нарушать установленные соглашения и раздвигать границы, чтобы предложить поклонникам бренда незабываемые впечатления от вождения».

По словам дизайнеров, XM олицетворяет смелое, надежное и новое выражение, представляя собой эмоционально мощное заявление, выходящее за рамки всех норм и условностей. Визуальной изюминкой салона является обшивка потолка, а комбинация непрямого и прямого освещения создает рельефную структуру.

Пользовательский интерфейс, представленный в трех знакомых цветах M, идеально подходит для спортивного вождения. Он визуализирует режимы гибридной системы привода, а также режим движения только на электротяге.