Как выбрать автомобильные покрышки по сезону

Планируя купить шины для автомобиля, автовладельцам необходимо правильно выбрать покрышки – не только по типу и размеру, но и по сезону. Различия между такой резиной – в химическом составе и, как результат, в характеристиках и поведении при различных температурах. Что же сегодня предлагают производители автошин?

Летние покрышки

Такая резина рассчитана на поездки в плюсовую температуру – от пяти градусов тепла. В морозы она грубеет, становится твердой, может трескаться. У таких покрышек четко выраженный протектор, который обеспечивает оптимальное сцепление с дорогой. Обратите внимание: летняя резина наилучшим образом ведет себя на качественном дорожном покрытии. Она выдерживает езду на высокой скорости.

Зимние покрышки

Такая резина рассчитана на поездки в морозную погоду. Она не грубеет и не затвердевает при отрицательных температурах, поскольку нагревается от трения об дорожное покрытие. Такие покрышки иногда комплектуют шипами, однако это не самый универсальный вариант. Отличительная особенность зимних шин – глубокий рисунок протектора. Он повышает управляемость авто, улучшает сцепление с дорожными полотном, уменьшает тормозной путь.

Срок эксплуатации зимних покрышек больше, чем у летних, но на скоростную езду они не рассчитаны.

Производители выпускают такие виды зимней резины:

европейская – она предназначена для слабых морозов, сырой погоды; у протектора таких шин много прорезей, а рисунок – «елочка»;

скандинавская – для езды в сильные морозы, в плохую погоду; у таких шин элементы рисунка протектора расположены на значительном удалении друг от друга, в шахматном порядке, они напоминают ромбы;

шипованная – для езды по бездорожью, обледеневшим поверхностям; на асфальте такие шины могут поцарапать, испортить дорожное покрытие.

Всесезонные покрышки

Это некий «универсальный вариант». Такая авторезина рассчитана на небольшие морозы (до минус пяти градусов), умеренно теплую погоду (до +7 градусов). По характеристикам она уступает сугубо зимним и летним покрышкам: тяжелее на ходу, хуже сцепляется с дорожным полотном. Однако такие покрышки не нужно менять при смене сезонов, что гораздо удобнее.

При выборе всесезонной резины следует учитывать, на какой климат они рассчитаны. Многие производители выпускают модели для жарких стран, где разница между летними и зимними температурами минимальна. Это неподходящий вариант для умеренного климата.