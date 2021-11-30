Как проводится регулировка клапанов?

Клапаны автомобильного двигателя, расположенные в камерах сгорания, с течением времени изнашиваются под постоянным воздействием высоких нагрузок. Вследствие этого нормальное функционирование двигателя нарушается, и для восстановления его работоспособности необходимо периодически регулировать клапаны.

Сущность процедуры

Работа автомобильного двигателя основана на подаче горючего внутрь цилиндров и выводе наружу отработанных газов после его сгорания. В конструкции распредвала, управляющего этими процессами, предусмотрены кулачки, которые давят на низ клапанов. В ходе функционирования двигателя он нагревается, вследствие чего размеры металлических деталей слегка возрастают. Чтобы компенсировать это увеличение, нужны тепловые зазоры, которые надо периодически проверять на соответствие нормам и в случае обнаружения отклонений регулировать. Данная процедура называется регулировкой клапанов, хотя более точное название – «регулировка тепловых зазоров». Сделать вывод о необходимости ее проведения можно по ряду симптомов. Регулировка клапанов в Харькове требуется при наличии следующих признаков:

неустойчивые обороты двигателя;

появление характерных звуков в ходе функционирования двигателя;

падение мощности двигателя;

повышенный расход горючего.

Необходимость регулировки клапанов

Благодаря правильной настройке тепловые зазоры после прогрева мотора уменьшаются, что способствует увеличению срока службы деталей. В ходе эксплуатации машины просадка клапанов в седлах становится глубже, кулачки и коромысла изнашиваются, вследствие чего распределение фаз газораспределения нарушается, а скорость износа возрастает. Большие тепловые зазоры ведут к появлению посторонних звуков в процессе функционирования двигателя, и если их своевременно не вернуть к норме, то это чревато ухудшением состояния деталей и узлов мотора, к примеру, толкатели или клапаны могут получить повреждения. Еще хуже, если зазоры имеют очень небольшие размеры или даже полностью отсутствуют. В таких ситуациях в функционировании двигателя возникают серьезные проблемы, носящие необратимый характер. Если оперативно не отрегулировать зазоры, то вскоре возникнет необходимость в капитальном ремонте силового агрегата.

Периодичность регулировки клапанов зависит от пробега и от конструктивных особенностей автомобиля. Эти сведения указываются в инструкции. Опытные автомобилисты рекомендуют заезжать в ремонтный сервис после каждых 60-100 тыс. км пробега.