Производство автомобилей Toyota упало на 26 % в октябре 2021 года

Крупнейший автопроизводитель в мире второй месяц подряд снижает объёмы производства.

Toyota Motor в последнем отчете показала падение производства автомобилей, что наблюдается на всех заводах компании расположенных по всему миру.

В октябре автокомпания выпустила 627 452 авто, что на 217 655 машин меньше чем годом ранее.

После публикации отчета, акции Toyota Motor на бирже упали на 3,4%.

Падение производства японской компании связано с дефицитом комплектующих, который затронул практически все секторы и всех автопроизводителей, включая российских.