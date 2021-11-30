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Производство автомобилей Toyota упало на 26 % в октябре 2021 года

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Крупнейший автопроизводитель в мире второй месяц подряд снижает объёмы производства.
Toyota Motor в последнем отчете показала падение производства автомобилей, что наблюдается на всех заводах компании расположенных по всему миру.

В октябре автокомпания выпустила 627 452 авто, что на 217 655 машин меньше чем годом ранее.
После публикации отчета, акции Toyota Motor на бирже упали на 3,4%.

Падение производства японской компании связано с дефицитом комплектующих, который затронул практически все секторы и всех автопроизводителей, включая российских.

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