Компания Nissan анонсировала дебют 23 новых автомобилей

Nissan рассказал о своих планах на ближайшие десять лет и анонсировал 23 новые модели.

Японская компания представила свой новый план развития «зеленых» авто, которые будут выпущены в рамках стратегии Ambition 2030.

До 2030 года компания представит 23 новые модели, из которых 15 будут полностью электрическими, остальные оснастят гибридной силовой установкой.

До 2026 года на реализацию масштабного проекта направят 2 трлн йен. Эти средства позволят не только расширить модельный ряд электрокаров компании, но также увеличить их продажи на основных рынках.

В планах Nissan до 2028 года начать оснащать электрические модели новыми твердотельными аккумуляторами собственной разработки.

Их выпуск наладят на заводе Йокогаме, но это произойдёт только после 2024 года.