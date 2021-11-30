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Автомобильный завод Xiaomi сможет выпускать до 300 тыс. авто ежегодно

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Компанию Xiaomi все знают, как производителя смартфонов и разной бытовой электроники.

Но китайский производитель нацелен покорить не только цифровой мир, но также выйти на автомобильный рынок, причём сделает он это уже к 2025 году.

Как пишет Daily Sabah, китайская компания в 2024 году намерена запустить свой первый автомобильный завод, он будет располагаться в Китае и на первом этапе Xiaomi намерена выпускать до 100 тыс. авто в год.

Выпускать будут только электрические модели легковых машин. В дальнейшем предприятие выйдет на полную мощность – 300 тыс. авто в год.

Xiaomi помимо завода построит в Пекине офисы для инженеров и маркетологов автомобильного подразделения.

В общей сложности китайская компания в свое новое подразделение инвестирует 10 млрд долларов, такую сумму намерены освоить за 10 лет.
Продавать электрокары Xiaomi будут онлайн и через собственные шоу-румы небольшого размера.

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