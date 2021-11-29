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Кроссовер Peugeot 2008 в октябре 2021 года впервые стал европейским бестселлером

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Аналитики JATO Dynamics опубликовали рейтинг автомобилей по продажам в октябре.

Оказалось, что впервые на европейском рынке бестселлером оказался компактный кроссовер Peugeot 2008, вышедший на рынок в 2013 году.

Объемы продаж этой модели увеличились на 9% и составили 18 836 штук. На второй строчке располагается Renault Clio с отрицательной динамикой 36% и объемами реализации 14 296 ед.

В тройке оказался Peugeot 208 – 13 888 шт., что на 27% меньше. Четвертое и пятое место заняли Dacia Sandero (13691 ед., -11%) и Fiat 500 (13 004 ед. +2%).

В десятке самых продаваемых автомобилей на европейском рынке еще оказались: Fiat Panda (12 623 ед., -34%), Ford Focus (12 578 ед., -16%), Hyundai Tucson (12 089 ед., +59%), Volkswagen T-Roc (11 948 ед., -21%) и Citroen C3 (11 505 ед., -29%).

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