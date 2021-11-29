Организаторы конкурса подвели итоги еще одного этапа конкурса, по результатам которого выделили семь претендентов на звание автомобиля года в Европе.

Объявлены 7 финалистов конкурса автомобиль года Car of the Year 2022, которые попали в полуфинал. О победителях премии станет известно в феврале. Итак, в шорт-листе оказались:

Hyundai Ioniq 5

Kia EV6

Peugeot 308

Cupra Born

Ford Mustang Mach-E

Renault Megane e-Tech Electric

Skoda Enyaq

Стоит отметить, что в списке все модели, кроме Peugeot 308 являются электрокарами.