Организаторы конкурса подвели итоги еще одного этапа конкурса, по результатам которого выделили семь претендентов на звание автомобиля года в Европе.
Объявлены 7 финалистов конкурса автомобиль года Car of the Year 2022, которые попали в полуфинал. О победителях премии станет известно в феврале. Итак, в шорт-листе оказались:
Hyundai Ioniq 5
Kia EV6
Peugeot 308
Cupra Born
Ford Mustang Mach-E
Renault Megane e-Tech Electric
Skoda Enyaq
Стоит отметить, что в списке все модели, кроме Peugeot 308 являются электрокарами.
Перечислены 39 финалистов конкурса автомобиль года Car of the Year-2022