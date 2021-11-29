В России в 2021 году снова вернулись к перегону автомобилей с пробегом из Европы

Перегон подержанных машин из Европы снова стал выгодным, о чем рассказали специалисты.

Ситуация на автомобильном рынке России из-за дефицита машин и повышения на них стоимости поспособствовала популяризации перегона моделей из Европы.

Автоподборщики и эксперты говорят, что это снова стало выгодно, причем самыми выгодными являются автомобили в возрастной категории 3-5 лет.

Дело в том, что авто такого возраста обходятся дешевле при ввозе в страну, чем машины старше 5 лет, «растаможка» которых обходится дороже.

Кроме этого, специалисты говорят, что выгодными являются модели с двигателями объемом 1,5-2,0 литра, а отличным спросом пользуются автомобили с малообъемными дизельными моторами.