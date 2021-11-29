Главная » Новости

О недопустимости продажи автомобилей с наценками в РФ предупредили дилеров в Skoda

Опубликовано Обновлено

В сети оказалась фотография письма, направленного российским дилерам Skoda.

В этом письме автопроизводитель предупреждает дилеров о недопустимости продажи автомобилей с наценками в РФ.

Впрочем, с подобным письмом компания обращается к дилерам не впервые. В письме предупреждают о недопустимости превышения «максимальных цен перепродажи, установленных поставщиком».

В нем компания также ссылается на 2 часть статьи 16 закона РФ «О защите прав потребителей», отметив, что дополнительное оборудование не может быть обязательным условием покупки машины.

Наряду с этим Skoda пригрозила дилерам санкциями, которые будут применены в случае нарушения предписаний.

Среди таковых может быть расторжение дилерского соглашения в одностороннем порядке.

skoda
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО