О недопустимости продажи автомобилей с наценками в РФ предупредили дилеров в Skoda

В сети оказалась фотография письма, направленного российским дилерам Skoda.

В этом письме автопроизводитель предупреждает дилеров о недопустимости продажи автомобилей с наценками в РФ.

Впрочем, с подобным письмом компания обращается к дилерам не впервые. В письме предупреждают о недопустимости превышения «максимальных цен перепродажи, установленных поставщиком».

В нем компания также ссылается на 2 часть статьи 16 закона РФ «О защите прав потребителей», отметив, что дополнительное оборудование не может быть обязательным условием покупки машины.

Наряду с этим Skoda пригрозила дилерам санкциями, которые будут применены в случае нарушения предписаний.

Среди таковых может быть расторжение дилерского соглашения в одностороннем порядке.