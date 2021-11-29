Минпромторг начал дорабатывать правила начисления налога на автомобили в РФ в 2022 году

Предложения изменить правила начисления налога на роскошь поступали уже неоднократно, ведь в списке уже оказались автомобили из недорогого сегмента.

Как выяснилось, Минпроторг все же взялся за дело и уже начал дорабатывать правила начисления налога на автомобили.

С 2014 года под налог на роскошь попадают автомобили стоимостью свыше 3 млн рублей, но за это время новые модели существенно подорожали, поэтому в списке ежегодно появляются авто, которые сложно назвать роскошными.

В ведомстве решили пересмотреть именно повышение ценового порога, который переводит машину в статус «роскошной». Информацию о грядущих изменения в правилах начисления налога на роскошь журналистам Autonews подтвердили в Минпроторге и Российской ассоциации автодилеров (РОАД).

«В настоящее время в соответствии с поручением Правительства России Минпромторг ведет совместную работу с Минфином и ФНС по определению возможных параметров, определяющих применение повышающих коэффициентов при исчислении транспортного налога», — сообщили в Минпромторге.

Представители РОАД в свою очередь сказали:

«Мы уже обсуждаем вопрос повышения базовой стоимости в реестр с 3 млн руб. до 5 млн руб. с представителями госструктур. Мы считаем наличие в списке «роскоши» автомобилей масс-брендов как минимум странным. Покупатели автомобилей масс-сегмента чувствительны к дополнительным расходам, поэтому налог может стать фактором, влияющим на выбор автомобиля».

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