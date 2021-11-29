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Автодилеры LADA заливают в бак новой машины всего два литра бензина

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Двух литров хватит, чтобы доехать до ближайшей заправки, но только в Lada Granta по паспорту этого достаточно на 30 км пробега, а в Lada Niva Legend Bronto на 16 км.

В «АвтоВАЗе» рассказали, сколько топлива дилерский центр заливает в бак нового автомобиля.

Дилер обязательно проводит предпродажную подготовку автомобилей Lada. В транспортном средстве проверяются все системы и работа агрегатов, а также заливается около 2 литров бензина, пишет портал «Лада.Онлайн».

Напомним, сейчас автомобили Lada считаются дефицитными, российский автопроизводитель, как и другие мировые компании по выпуску авто, столкнулся с нехваткой комплектующих.

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