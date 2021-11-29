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Илон Маск призвал своих сотрудников сосредоточиться на стоимости доставки электрокаров

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Глава Tesla Илон Маск призвал своих сотрудников сосредоточится на поиске вариантов снижения стоимости доставки автомобилей клиентам.
Сейчас в Техасе и Берлине заводы Tesla работают в неполном объеме, поэтому автомобили клиентам приходится доставлять из завода в Калифорнии и Китая.

Такой экспорт очень дорого обходится автопроизводителю, поэтому Маск призывает сотрудников найти более экономный способ по доставке электрокаров заказчикам.

В своем письме руководитель Tesla отметил, что в каждом конце квартала компания наращивала объемы поставок автомобилей, но это в итоге приводило к сокращению в начале следующего отчетного квартала и высоким расходам для увеличения количества поставок.

Сейчас Илон Маск призывает отказаться от такого метода и перейти на стабильные поставки.

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