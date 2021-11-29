Автоэксперт Дмитрий Баринов допустил появление автомобилей Xiaomi в РФ в 2025 году

Слухи о том, что Xiaomi намерена выйти на автомобильный рынок ходят уже давно, но недавно появились первые подтверждения этой информации.

Xiaomi уже к 2024 году намерена представить свой первый серийный автомобиль. Сейчас в Китае ведется подготовка к строительству автомобильного завода в зоне технологического и экономического развития Пекина.

По слухам, проектная мощность предприятия составит свыше 300 тыс. автомобилей в год.

В общей сложности за десять лет китайский производитель смартфонов намерен инвестировать в автомобильную отрасль 10 млрд. долларов, и все эти средства направят на разработку и создание электрических авто.

Эксперт Дмитрий Баринов сайту «Китайские автомобили» сказал:

«Кстати, не исключаю появления машин Xiaomi в России. К 2025 доля китайцев на нашем рынке наверняка превысит 30 процентов. Новые агрессоры потеснят всех – и европейцев, и японцев».