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Jeep отзывает свои внедорожники из-за неработающих подушек безопасности

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В автомобилях американской компании выявили проблемы с подушками безопасности.

Об отзывной кампании сообщило Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Сообщается, что в автомобилях Wagoneer, Grand Wagoneer и Grand Cherokee L присутствуют подушки безопасности, которые при ДТП могут не сработать.

Это может произойти из-за одного из электронных блоков, управляющих подушками безопасности. Ошибки в программном обеспечении могут привести к отключению подушки безопасности, пассажира и коленных подушек.

Проблема может быть в 99 255 автомобилях, среди которых Wagoneer и Grand Wagoneer, а также Grand Cherokee L нового поколения.

В указанных машинах требуется перепрограмирование блока, на что нужно несколько минут.

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