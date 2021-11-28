Jeep отзывает свои внедорожники из-за неработающих подушек безопасности

В автомобилях американской компании выявили проблемы с подушками безопасности.

Об отзывной кампании сообщило Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Сообщается, что в автомобилях Wagoneer, Grand Wagoneer и Grand Cherokee L присутствуют подушки безопасности, которые при ДТП могут не сработать.

Это может произойти из-за одного из электронных блоков, управляющих подушками безопасности. Ошибки в программном обеспечении могут привести к отключению подушки безопасности, пассажира и коленных подушек.

Проблема может быть в 99 255 автомобилях, среди которых Wagoneer и Grand Wagoneer, а также Grand Cherokee L нового поколения.

В указанных машинах требуется перепрограмирование блока, на что нужно несколько минут.