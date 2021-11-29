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Топовая версия премиального кроссовера EXEED VX в РФ выйдет с названием President

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Премиальный кроссовер Exeed VX от компании Chery на российском рынке будет предлагаться в двух комплектациях Luxury и President.
Модель уже есть в московских дилерских центрах, но цены на кроссовер раскроют только 2 декабря.

Предположительно, за базовую комплектацию Exeed VX придется заплатить 3,2-3,4 млн рублей. Версия President ориентировочно будет стоить 3,7 млн рублей.

Это небольшая цена за семиместный кроссовер премиум класса с огромным количеством опций.

Топовая версия премиального кроссовера EXEED VX в РФ выйдет с названием President
Exeed VX для российского рынка будет доступен только с 249-сильным турбомотором объёмом 2,0-литра.

Трансмиссия будет предлагаться семиступенчатая роботизированная с полным приводом и муфтой подключения задней оси BorgWarner.

Топовая версия премиального кроссовера EXEED VX в РФ выйдет с названием President

Версия Luxury получит кожаный салон, комфортабельное водительское кресло с большим количеством настроек, задние парктроники и амбиентную подсветку салона. Помимо этого, будет установлено большое количество электронных ассистентов и 20-дюймовые колесные диски.

Топовая версия премиального кроссовера EXEED VX в РФ выйдет с названием President

В President помимо всего перечисленного появится круиз-контроль, система удержания в полосе движения, адаптивные фары, система предотвращения фронтальных столкновений и система распознавания дорожных знаков.

Топовая версия премиального кроссовера EXEED VX в РФ выйдет с названием President

Exeed Exeed VX
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