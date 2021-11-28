Продажи автомобилей Peugeot выросли более чем в два раза в России

В прошлом месяце россияне купили 768 новых автомобилей марки Peugeot.

Этот показатель оказался в 2,1 раза больше, чем годом ранее. Объемы продажи выросли и за период с начала года, когда компания реализовала 6 952 авто, что в 2,1 раза выше.

Доля Peugeot на рынке тоже выросла до 0,5%. Самыми востребованными являются микроавтобусы и фургоны Peugeot Expert. Объемы продаж выросли в 2,4 раза до 197 штук.

На втором месте оказались микроавтобусы Peugeot – 196 ед. (рост на 34%). Также в прошлом месяце было продано 77 фургонов Peugeot Partner второй генерации.