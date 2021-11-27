Как при покупке Skoda Rapid не нарваться на бывшее такси: ТОП-5 явных примет

При покупке недорогого подержанного автомобиля многие водители останавливают выбор на Skoda Rapid. Этот компактный лифтбэк идеально подходит для крупного города — он манёвренный, экономичный, надёжный и достаточно вместительный. Но именно эти качества привлекают таксистов и службы каршеринга, поэтому подбирать машину нужно очень внимательно. Рассказываем о признаках «убитого» экземпляра со скрученным пробегом.

1. Крайности в состоянии кузова

Rapid никогда не огорчал владельцев качеством лакокрасочного покрытия и антикоррозийной обработки. Ржавчина появляется только после серьёзных ДТП и неумелого ремонта. Исключение — небольшие «жучки» на колёсных арках. Но и они возникают при солидных пробегах, а потому служат поводом присмотреться к автомобилю повнимательнее.

Идеальное состояние краски тоже должно вас насторожить. Крупные таксопарки и каршеринговые службы обычно оклеивают свои автомобили виниловой или полиуретановой плёнкой. Такое решение сбережёт кузов, но не защитит другие агрегаты от износа.

2. Затёртый салон и чехлы на сидениях

Skoda Rapid — один из самых доступных автомобилей концерна Volkswagen. И отделка в нём соответствующая — бюджетные материалы, компромиссные стандарты качества, возможен незначительный заводской брак. Нужно ли говорить, что она быстро истирается при активной эксплуатации машины?

Осмотр лучше начать с задней части салона. Дверные карты здесь затираются только при частых посадках и высадках, которые характерны для такси, а не семейного автомобиля. Спереди нужно обратить внимание на подлокотник водительской двери, рулевое колесо и выступающие части центральной консоли, которые также выдают реальный пробег автомобиля. И, конечно же, чехлы на сидениях должны вызвать вопрос — что под ними скрывается?

3. Моторы

У двигателей объёмом 1,6 литра есть «врождённая болезнь» — расход масла до 0,5 литров на 1000 километров. Это считается условной нормой. А вот течи в районе распредвалов говорят о сильном износе газораспределительного механизма. Ещё один признак проблемы — стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе.

У турбомоторов объёмом 1,4 литра неисправности часто возникают при дёрганом режиме езды, характерном для такси. От него страдает турбина — двигатель работает нестабильно, при разгоне из-под капота доносится неприятный гул, при сбросе газа к нему добавляется свист. Такая проблема грозит дорогостоящим ремонтом, а то и «капиталкой» мотора.

4. Коробки передач

Механические КПП считаются очень надёжными. Только при очень больших пробегах они могут издавать вой и гул, вызванные износом подшипников. Гидромеханический «автомат» служит до 300–350 тысяч километров, но может выйти из строя раньше, если забывать о замене масла или не чистить теплообменник. Симптомы неисправности — медленные переключения передач или отсутствие переключения в нужный момент.

7-ступенчатые роботизированные КПП заслужили репутацию проблемных. Такие коробки передач боятся коротких динамичных поездок и движения в пробках. Выходя из строя, они начинают переключать передачи с ощутимыми рывками.

5. Выпускная система и тормоза

Если вам удастся осмотреть автомобиль на яме или эстакаде, присмотритесь к выпускному коллектору. Следы сварки — признак солидного пробега и удаления каталитического нейтрализатора. Обратите внимание и на передние тормозные диски. Обычно они истончаются и требуют замены ближе к 200 тысячам километров пробега.