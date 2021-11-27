В России начали производство обновленного Kia Cerato по полному циклу

«Автотор» в Калинграде начал производство Kia Cerato по полному циклу, впервые эта модель на российском предприятии появилась в 2012 году.

С момента старта производства корейская компания за счет контрактной сборки на «Автоторе» выпустила более 100 тыс. автомобилей.

В августе текущего года стартовала крупноузловая сборка обновленной версии седана четвертого поколения.

Сейчас производство перешло на выпуск Cerato по методу CKD. То есть на заводе производится сварка, окраска и сборка кузова.

Сейчас Cerato на российском рынке предлагается с 1,6-литровым 128-сильным двигателем и 2,0-литровым 150-сильным агрегатом.

Для моторов доступна механическая и автоматическая трансмиссия с приводом на переднюю ось.