Нехватка комплектующих для автомобилей сказывается на их производстве.

Отсутствие электронных компонентов становится причиной очередного простоя на линиях по выпуску машин.

Так, АВТОВАЗ снова приостановил сборку автомобилей LADA Granta, которые не будут выпускаться в период 29 и 30 ноября.

Получилось, что в этом месяце сборка модели была только 8 из 20 рабочих дней. Стоит отметить, что нехватка электронных компонентов больше всего отразилась именно на производстве LADA Granta.

В октябре по этой причине продажи модели сократились на 43% до 7 272 реализованных экземпляров.