Общаясь с журналистами автомобильный эксперт пояснил, если разница в прогреве, когда используется бензин разной марки.

Автоэксперт Васильев рассказал, на каком бензине двигатель быстрее прогревается зимой, уточнив момент, что чем выше октановое число бензина, тем больше тепла он отдает стенкам цилиндров, а значит и прогрев двигателя происходит быстрее.

Однако, как говорит автомобильный эксперт Егор Васильев, на практике разницы между 92-м и 100-м нет.