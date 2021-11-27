Общаясь с журналистами автомобильный эксперт пояснил, если разница в прогреве, когда используется бензин разной марки.
Автоэксперт Васильев рассказал, на каком бензине двигатель быстрее прогревается зимой, уточнив момент, что чем выше октановое число бензина, тем больше тепла он отдает стенкам цилиндров, а значит и прогрев двигателя происходит быстрее.
Однако, как говорит автомобильный эксперт Егор Васильев, на практике разницы между 92-м и 100-м нет.
«Да и вообще обычно с прогревом бензиновых моторов никогда не возникает проблем, если за бортом не -70 градусов Цельсия. Качественный бензин, соответствующий требованиям автопроизводителя, правильное масло и антифриз — рецепт быстрого прогрева бензинового двигателя практически в любых условиях», — приводит слова эксперта «Российская газета».