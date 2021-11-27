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Renault Duster возглавил ТОП-5 самых недорогих европейских кроссоверов на рынке РФ

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Самые доступные кроссоверы европейских марок были отобраны исходя из их стоимости на российском рынке по состоянию на ноябрь 2021 года.

Рейтинг ТОП-5 самых недорогих европейских кроссоверов на рынке РФ возглавил кроссовер Renault Duster, который в минимальной комплектации предлагается по цене от 1 037 000 рублей.

Чуть дороже в базовом исполнении обойдется кроссовер Renault Kaptur, который продают в России по цене от 1 242 000 рублей.

Купеобразный кроссовер Renault Arkana расположился на третьей позиции с ценником от 1 329 000 рублей. Citroen C3 Aircross стал еще одним из самых доступных европейских кроссоверов.

Его дилеры предлагают по цене от 1 539 000 рублей. На пятой строчке расположился Skoda Karoq, оцененный от 1 641 000 рублей.

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