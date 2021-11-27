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Автомобилистам в РФ рассказали об опасности застрявших камней в протекторах шин

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Эксперты решили выяснить, необходимо ли избавляться от застрявших камней в протекторах шин, и действительно ли они могут нести опасность.

В этом вопросе разбирались журналисты «Российской газеты», которые пришли к выводу, что застрявшие камни в протекторах шин несут определенную опасность.

Например, удалять камни необходимо перед балансировкой колес, а если этого не сделать, что будет дисбаланс колеса или колес.

В конечном итоге это может отразиться на курсовой устойчивости автомобиля, а также это станет причиной вибрации элементов подвески при движении на большой скорости.

Кроме этого, дисбаланс просто ускорит износ покрышек. С другой стороны камни в прорезях протектора на высоких скоростях способны вылетать и повредить другую машину, либо спровоцировать ДТП.

Крупные и острые камни могут создавать истирание прилегающего пространства из-за чего резина теряет некоторые свойства при сцеплении с дорогой.

Также камни названы причиной коррозийных процессов, продвигаясь все глубже и глубже во время езды по неровностям.

«Металлокорд проржавеет, каркас ослабнет, и при наезде на препятствие или ударе колеса, к примеру о бордюр или дорожный выступ, такая шина может буквально взорваться» — пишет «Российская газета».

Подведя итоги, эксперты говорят, что застрявшие камни в протекторах шин несут опасность, поэтому лучше всего их вовремя удалять.

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