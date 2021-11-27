Специалист говорит, что современные автомобили уже не требуют прогрева в том понимании, как это было ранее.

Автоэксперт Шапарин порекомендовал водителям в РФ отказаться от прогрева автомобиля зимой, руководствуясь тем, что лучше всего двигатель прогревается в движении, тогда как длительный простой на холостом ходу ни к чему не приведет.

К тому общаясь с журналистами радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин назвал мифом, то что холодное масло не имеет рабочих свойств.

«Все автопроизводители говорят, что машину прогревать не стоит, это также написано во всех руководствах по эксплуатации современных автомобилей. Длительный простой на холостом ходу ни к чему особому не приводит. Двигатель прогревается только в движении, а разговоры, что холодное масло не имеет рабочих свойств, – это миф. Все свойства у него имеются», – сказал Антон Шапарин.

С другой стороны эксперт отмечает, что сильную нагрузку двигателю сразу после запуска на морозе давать не стоит, лучше всего проехать спокойно несколько минут, и этого будет достаточно эффективно набрать рабочую температуру и быстрее прогреть салон.