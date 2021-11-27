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Tesla Model 3 вошел в ТОП-10 лучших подержанных машин представительского класса

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Лучшие автомобили представительского класса отобрали на основании отзывов автомобилистов журналисты издания «What Car?”.

Эксперты подготовили рейтинг, в котором перечислили 10 лучших моделей представительского класса для покупки на вторичном рынке.

Одним из таких автомобилей назван Audi A5 Spotback, в котором отметили мощные двигатели, хорошую подвеску и качественный салон. Mazda 6 расположилась на втором месте.

В этой модели специалисты отметили надежность, управляемость и экономичные двигатели. На третьем месте расположился Alfa Romeo Giulia, а на четвертой и пятой строчке оказались Jaguar XE и Audi A3.

Tesla Model 3 вошел в ТОП-10 лучших подержанных машин представительского класса, заняв шестую позицию. Следом за электрокаром оказались Volkswagen Passat, BMW 3 Series, Skoda Superb и Audi A4.

 

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