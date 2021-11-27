В России рассказали о наиболее надёжных дизельных двигателях, которые можно встретить на рынке.

Лучшие двигатели перечислили эксперты «Российской газеты», отметившие, что указанные силовые установки имеют ресурс минимум 300 тыс. км.

Дизельные двигатели от Toyota и Nissan стали самыми надежными в 2021 году.

Так, Toyota устанавливает в свои автомобили надежные установки объемом 4,2 литра V8 серии 1HD, а также хорошими моторами названы агрегаты серии 1AD\2AD (2,0 и 2,2 литра).

Лучшими двигателями, работающими на дизеле у Nissan, названы 2,2-литровый YD, который можно встретить в X-Trail Т30 в версии 22DDTi, а также 2,0-литровый M9R.

На третьем месте оказались моторы марки Honda, а именно разные версии 2,2-литровой дизельной установки.

Удачными агрегатами еще оказались серия евро-двигателей «U», D4FA, D4FB и D4FD или объёмом 1,5, 1,6 и 1,7 литра от компаний Hyundai и KIA.