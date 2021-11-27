Автодилеры в РФ диктуют свои правила продаж автомобилей из-за дефицита в 2021 году

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто поделился своим мнением по ситуации на автомобильном рынке.

В частности, специалист рассказал, что «рынок покупателя» в этом году ушел в прошлое, на что повлияла пандемия коронавируса, ведь именно из-за этого произошел дефицит автомобилей и полупроводниковой продукции.

Сейчас, чтобы купить новый автомобиль, покупателю приходится соглашаться на условия автосалонов, в противном случае, придется ждать поставок и мирится с новым повышением стоимости.

«Самая главная особенность 2021 года в том, что пандемия перевернула автомобильный рынок России с ног на голову. Рынок покупателя ушел в прошлое. Теперь продавцы диктуют свои правила игры, навязывая и более высокие цены, и дополнительные комплектации. Я с большим разочарованием наблюдаю за происходящим», – говорит Игорь Моржаретто.

В текущем году стоимость машин существенно выросла, а некоторые комплектации отдельных моделей и вовсе прибавили в цене за год до 40%.

Увеличилась и средняя стоимость авто, причем минимальный рост составил 5%, а самые популярные машины подорожали и вовсе на 20-30%, заметил генеральный директор ГК АВТОDOM Андрей Ольховский. Другие специалисты отмечают, что цены растут не без причин.

Источник: Известия.