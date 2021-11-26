Возрожденный седан Hyundai Grandeur впервые представили на видео

Hyundai Grandeur в Южной Корее выпускается с 1986 года. Для автопроизводителя это классическая модель, от которой он не намерен отказываться, несмотря на то, что она не предлагается на ключевых рынках.

В прошлом месяце был представлен электрический седан Grandeur Heritage Series. На презентации не стали раскрывать подробности, но вместо Hyundai, это сделал автор канала CarSceneKorea.

Блогеры на видео показали все особенности электрической «четырехдверки» выполненной в классическом стиле.

Элеткрокар несмотря на сходства с оригинальным Grandeur получил другие зеркала, пиксельную оптику, иную радиаторную решетку и экран на всю переднюю панель.

При этом дизайнеры в салоне сохранили односпицевое рулевое колесо и бархатную обивку кресел.

Нынешнее поколение Grandeur в Корее выпускается с 2016 года. Этот седан предлагался и на российском рынке, но в 2014 году модель покинула РФ из-за низкого спроса.

На американском рынке ее тоже сейчас не предлагают, чтобы не создавать внутреннюю конкуренцию с седанами марки Genesis.