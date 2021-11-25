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Бурильно-крановые машины: виды, устройство, характеристики

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БКМ (бурильно-крановая машина) — спецтехника, получившая широкое применение в строительной сфере. Позволяет упростить и ускорить выполнение работ по бурению скважин под сваи, монтажу и обслуживанию ЛЭП, обустройству фундаментов, прокладке трубопроводов и других коммуникаций.

Об особенностях бурильно-крановых работ нам рассказали специалисты завода УралСпецТранс.

Содержание
  1. Особенности конструкции основных типов БКМ
  2. По каким признакам классифицируют бурильно-крановые машины
  3. Основные эксплуатационные характеристики
  4. Плюсы БКМ
  5. По какому принципу работает БКМ

Особенности конструкции основных типов БКМ

В зависимости от задач, которые требуют решения, могут применяться бурильно-крановые машины нескольких видов.

Неповоротная БКМ монтируется на автомобильном или тракторном шасси, она отличается следующими конструкционными особенностями:

  • Основное оборудование устанавливается на жестко зафиксированной раме-платформе.
  • В комплектацию входят буровая и крановая установка с гидроприводом. Существуют модификации, у которых эти механизмы закреплены на общей мачте.
  • Чтобы обеспечить устойчивость машины при выполнении работ, БКМ оснащается выдвижными опорами с гидродомкратами.
  • К основным системам, обеспечивающим функционирование техники, относят механическую трансмиссию, электрооборудование и гидравлику.

Поворотная БКМ имеет сходную комплектацию, но оборудование размещается на платформе, которая может вращаться. Такое решение повышает универсальность машины, обеспечивает выполнение работ с уменьшенным количеством маневров, переездов.

Бурильно-крановые машины: виды, устройство, характеристики

По каким признакам классифицируют бурильно-крановые машины

Производители предлагают различные модификации технике этого класса. При выборе необходимо учитывать следующие показатели:

  • Тип используемого шасси. БКМ, установленные на автомобильных грузовых платформах, обладают повышенной маневренностью, тракторные модели могут использоваться в условиях бездорожья за счет увеличенной проходимости.
  • В зависимости от модели, буровое оборудование может выполнять работы в непрерывном или циклическом режиме.
  • На разные версии устанавливаю крановое и бурильное оборудование с механическим, гидравлическим или комбинированным приводом.
  • Используемое оборудование может размещаться на общей мачте или раздельно.

У неповоротных БКМ исполнительный механизм может располагаться в задней части платформы или сбоку.

Основные эксплуатационные характеристики

После выбора типа БКМ требуется оценить технические характеристики машины:

  • Допустимая глубина бурения. Поворотные машины способны подготавливать 10–15 метровые скважины, у неповоротных показатель ограничен 2-3 метрами.
  • Возможное изменение угла бурения, который может составлять 62–105 градусов.
  • Диаметр обустраиваемых скважин. У поворотных машин он может достигать 63 см, у неповоротных не превышает 36–60 см.
  • Длина столбов, опор, которые можно транспортировать и устанавливать. У отдельных моделей техники есть возможность работать с материалами, размер которых достигает 12 м.

Грузоподъемность большинства видов этой спецтехники составляет 1-3 тонны.

Плюсы БКМ

Эффективность применения бурильно-крановых машин обусловлена следующими факторами:

  • Высокая мобильность, возможность быстро перемещаться по рабочим площадкам даже в условиях бездорожья.
  • Комплект оборудования позволяет выполнять все технологические операции без привлечения другой техники. При дополнительной комплектации люлькой возможно осуществление высотных работ.
  • Покупка техники такого класса обходится дешевле приобретение нескольких машин, снижаются и эксплуатационные расходы.

Применение таких спецмашин позволяет сократить количество персонала, необходимого для монтажа.

Бурильно-крановые машины: виды, устройство, характеристики

По какому принципу работает БКМ

Основной механизм при транспортировке расположен и зафиксирован на специальной стойке. Чтобы обеспечить устойчивость при монтаже и бурении, выдвигаются гидроопоры по бокам машины.

Обустройство скважины осуществляется за счет поступательного и вращательного движения буровой коронки. Привод исполнительного механизма приводится в действие за счет основного двигателя транспортного средства. В подготовленную скважину при помощи кранового оборудования устанавливается опора. Чтобы обеспечить высотные работы (прокладка провода ЛЭП), на стрелу монтируют подъемную люльку, в которой могут разместиться 1-2 человека.

Применение бурильно-крановых машин увеличивает темпы выполнения работ на 30–50%, не снижая уровень необходимой безопасности.

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