Бурильно-крановые машины: виды, устройство, характеристики

БКМ (бурильно-крановая машина) — спецтехника, получившая широкое применение в строительной сфере. Позволяет упростить и ускорить выполнение работ по бурению скважин под сваи, монтажу и обслуживанию ЛЭП, обустройству фундаментов, прокладке трубопроводов и других коммуникаций.

Об особенностях бурильно-крановых работ нам рассказали специалисты завода УралСпецТранс.

Особенности конструкции основных типов БКМ

В зависимости от задач, которые требуют решения, могут применяться бурильно-крановые машины нескольких видов.

Неповоротная БКМ монтируется на автомобильном или тракторном шасси, она отличается следующими конструкционными особенностями:

Основное оборудование устанавливается на жестко зафиксированной раме-платформе.

В комплектацию входят буровая и крановая установка с гидроприводом. Существуют модификации, у которых эти механизмы закреплены на общей мачте.

Чтобы обеспечить устойчивость машины при выполнении работ, БКМ оснащается выдвижными опорами с гидродомкратами.

К основным системам, обеспечивающим функционирование техники, относят механическую трансмиссию, электрооборудование и гидравлику.

Поворотная БКМ имеет сходную комплектацию, но оборудование размещается на платформе, которая может вращаться. Такое решение повышает универсальность машины, обеспечивает выполнение работ с уменьшенным количеством маневров, переездов.

По каким признакам классифицируют бурильно-крановые машины

Производители предлагают различные модификации технике этого класса. При выборе необходимо учитывать следующие показатели:

Тип используемого шасси. БКМ, установленные на автомобильных грузовых платформах, обладают повышенной маневренностью, тракторные модели могут использоваться в условиях бездорожья за счет увеличенной проходимости.

В зависимости от модели, буровое оборудование может выполнять работы в непрерывном или циклическом режиме.

На разные версии устанавливаю крановое и бурильное оборудование с механическим, гидравлическим или комбинированным приводом.

Используемое оборудование может размещаться на общей мачте или раздельно.

У неповоротных БКМ исполнительный механизм может располагаться в задней части платформы или сбоку.

Основные эксплуатационные характеристики

После выбора типа БКМ требуется оценить технические характеристики машины:

Допустимая глубина бурения. Поворотные машины способны подготавливать 10–15 метровые скважины, у неповоротных показатель ограничен 2-3 метрами.

Возможное изменение угла бурения, который может составлять 62–105 градусов.

Диаметр обустраиваемых скважин. У поворотных машин он может достигать 63 см, у неповоротных не превышает 36–60 см.

Длина столбов, опор, которые можно транспортировать и устанавливать. У отдельных моделей техники есть возможность работать с материалами, размер которых достигает 12 м.

Грузоподъемность большинства видов этой спецтехники составляет 1-3 тонны.

Плюсы БКМ

Эффективность применения бурильно-крановых машин обусловлена следующими факторами:

Высокая мобильность, возможность быстро перемещаться по рабочим площадкам даже в условиях бездорожья.

Комплект оборудования позволяет выполнять все технологические операции без привлечения другой техники. При дополнительной комплектации люлькой возможно осуществление высотных работ.

Покупка техники такого класса обходится дешевле приобретение нескольких машин, снижаются и эксплуатационные расходы.

Применение таких спецмашин позволяет сократить количество персонала, необходимого для монтажа.

По какому принципу работает БКМ

Основной механизм при транспортировке расположен и зафиксирован на специальной стойке. Чтобы обеспечить устойчивость при монтаже и бурении, выдвигаются гидроопоры по бокам машины.

Обустройство скважины осуществляется за счет поступательного и вращательного движения буровой коронки. Привод исполнительного механизма приводится в действие за счет основного двигателя транспортного средства. В подготовленную скважину при помощи кранового оборудования устанавливается опора. Чтобы обеспечить высотные работы (прокладка провода ЛЭП), на стрелу монтируют подъемную люльку, в которой могут разместиться 1-2 человека.

Применение бурильно-крановых машин увеличивает темпы выполнения работ на 30–50%, не снижая уровень необходимой безопасности.