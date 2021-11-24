Перечислены автомобильные бренды, которые продавали больше всего SUV в РФ в 2021 году

Аналитики в России проанализировали продажи кроссоверов на автомобильном рынке и решили выяснить, какие автомобильные компании продают больше всего таких авто в стране.

В результате были перечислены автомобильные бренды, которые продают больше всего SUV в РФ в 2021 году.

За основу были взяты данные по продажам за три квартала этого года, когда россияне купили 586,7 тыс. кроссоверов и внедорожников.

Доля сегмента в общих продажах составила 50%. Самыми продаваемыми оказались модели марки Hyundai, которая продала 73,4 тыс. кроссоверов.

Второй результат у Renault — 57,7 тыс. ед., а на третьем месте располагается Kia — 53,3 тыс. ед.

У этих брендов самыми продаваемыми моделями стали Hyundai Creta, Renault Duster и Kia Sportage. В десятке автомобильных марок, которые продавали больше всего SUV в РФ оказались:

Toyota (44,1 тыс. ед.),

LADA (39,6 тыс. ед.),

Nissan (35,8 тыс. ед.),

Volkswagen (31,4 тыс. ед.),

Skoda (28,7 тыс. ед.),

Chery (24,7 тыс. ед.),

Haval (24 тыс. ед.).

Источник: Автостат.