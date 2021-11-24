В автомобилях требуется замена выпускного коллектора.

Toyota отзывает в России 16 кроссоверов Toyota Land Cruiser Prado, о чем сообщили в компании, уточняя, что речь идет об автомобилях оснащенных бензиновым двигателем.

В них может быть недостаточно прочным сварной шов трубы выпускного коллектора.

Проблема может затрагивать автомобили Toyota Land Cruiser Prado в количестве 16 штук, выпущенных в период с 27 апреля 2021 года по 29 апреля 2021 года.

В рамках отзыва во внедорожниках будет произведена замена выпускного коллектора. Все работы проведут за счет компании.