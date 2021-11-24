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В России кроссовер Exeed VX получит турбомотор и систему полного привода

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Компания Chery готовится к продажам кроссовера Exeed VX на российском рынке.

Подробности о ценах и комплектациях новинки пока не раскрывают. Старт продаж состоится до конца года. Накануне старта продаж выяснилось, что автомобиль будет представлен в стране в полноприводной модификации с двигателем объемом два литра.

Этот двигатель оснащен турбиной и будет работать с 7-ступенчатой КП. Мощность установки, которая относится к третьему поколению ДВС серии Acteco, составит 249 л.с.

В такой версии кроссовер будет иметь максимальную скорость 195 км/ч, а расход топлива в смешанном цикле составит 8,5 литра.

Что касается системы полного привода, то это интеллектуальная система с электромагнитной многодисковой муфтой от BorgWagner, которая будет анализировать дорожные условия и намерения водителя, и распределять крутящий момент на осях авто.

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