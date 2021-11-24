Главная » Новости

Калужский завод «ПСМА Рус» начнет выпуск механических коробок передач в конце 2022 года

Просмотров 22 Опубликовано Обновлено

В пресс-службе Stellantis рассказали о планах по выпуску трансмиссий для автомобилей в России.

В планах предусмотренными специнвестконтрактом локализация механической коробки передач должна была произойти в 2027 году, однако в компании сообщили, что калужский завод «ПСМА Рус» начнет выпуск механических коробок передач уже в конце 2022 года.

Уже ведут активную работу по углублению локализации агрегата. Несколько ключевых производственных проектов уже запустили на заводе, а еще в 2021 году объемы производства были увеличены на 400%.

Кроме этого, «ПСМА Рус» начал выпускать модели Opel Vivaro, Citroen Jumpy и Peugeot Expert на экспорт.

До конца следующего года планируется запуск модели Fiat Scudo, которую также планируют отправлять на экспорт.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО