Калужский завод «ПСМА Рус» начнет выпуск механических коробок передач в конце 2022 года

В пресс-службе Stellantis рассказали о планах по выпуску трансмиссий для автомобилей в России.

В планах предусмотренными специнвестконтрактом локализация механической коробки передач должна была произойти в 2027 году, однако в компании сообщили, что калужский завод «ПСМА Рус» начнет выпуск механических коробок передач уже в конце 2022 года.

Уже ведут активную работу по углублению локализации агрегата. Несколько ключевых производственных проектов уже запустили на заводе, а еще в 2021 году объемы производства были увеличены на 400%.

Кроме этого, «ПСМА Рус» начал выпускать модели Opel Vivaro, Citroen Jumpy и Peugeot Expert на экспорт.

До конца следующего года планируется запуск модели Fiat Scudo, которую также планируют отправлять на экспорт.