Перечислены самые распространенные автомобили в Санкт-Петербурге в 2021 году

Российские аналитики опубликовали результаты нового исследования, в котором изучали какие автомобили наиболее распространены в парке Петербурга и Ленинградской области по состоянию на середине 2021 года.

По данным Автостата, в Питере парк легковушек составил 1,7 млн автомобилей. Каждый седьмой автомобиль – это LADA (236 тыс. шт.).

При этом в рейтинге среди самых распространенных моделей авто значатся в основном иномарки. Так, на первом месте оказался Ford Focus (45,6 тыс. ед.), а на втором и третьем — Volkswagen Polo и Hyundai Solaris (40,5 тыс. и 40,4 тыс. ед. соответственно).

Следующими в списке оказались Kia Rio (39,4 тыс. ед.) и Skoda Octavia (33,7 тыс. ед.), которые заняли четвертое и пятое место. Что касается Ленинградской области, то по состоянию на середину года там было зарегистрировано 573 тыс. автомобилей, из которых четвертая часть это модели LADA.

Среди моделей в области лидируют LADA 2107 (18,4 тыс. ед.), Ford Focus (14,8 тыс. ед.), Renault Logan (13,1 тыс. ед.), Kia Rio (11,9 тыс.) и Hyundai Solaris (11,8 тыс. ед.).