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Компания Skoda показала на видео обновлённый кроссовер Skoda Karoq 2022 года

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Обновленный компактный внедорожник чешской марки дебютирует всего через несколько дней, а пока компания опубликовала короткое видео, в котором рассказывают о некоторых деталях.

Компания Skoda показала на видео обновлённый кроссовер Skoda Karoq 2022 года, у которого появится новая оптика, причем в базовой версии предложат светодиодные фары и будет доступен пакет «Matrix LED».

В дизайне модели еще стоит отметить обновленную решетку радиатора и новые бамперы, а в цветовой гамме появятся новые варианты окраса кузова, включая «оранжевый Феникс», как у новой Fabia. Еще компания предложит для кроссовера новые легкоспланые диски.

Что касается салона, то чешская марка обновила материалы, цвета и обивку, а также добавила новые декоративные элементы на всех уровнях отделки салона. Рулевое колесо и информационно-развлекательная система также являются новыми среди прочего оборудования.

Бренд добавил в одну из своих самых продаваемых моделей еще и электрически регулируемое переднее пассажирское сиденье.

В моторной гамме автомобиля никаких изменений не ожидается, а значит кроссовер все также предложат с передне-и полноприводной системой, а также с 6- и 7-ступенчатой КП.

Новый Skoda Karoq будет представлен 30 ноября, а поступит в продажу в первые месяцы 2022 года.

Компания Skoda показала на видео обновлённый кроссовер Skoda Karoq 2022 года Компания Skoda показала на видео обновлённый кроссовер Skoda Karoq 2022 года Компания Skoda показала на видео обновлённый кроссовер Skoda Karoq 2022 года

skoda Skoda Karoq
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