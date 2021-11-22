Обновленный компактный внедорожник чешской марки дебютирует всего через несколько дней, а пока компания опубликовала короткое видео, в котором рассказывают о некоторых деталях.

Компания Skoda показала на видео обновлённый кроссовер Skoda Karoq 2022 года, у которого появится новая оптика, причем в базовой версии предложат светодиодные фары и будет доступен пакет «Matrix LED».

В дизайне модели еще стоит отметить обновленную решетку радиатора и новые бамперы, а в цветовой гамме появятся новые варианты окраса кузова, включая «оранжевый Феникс», как у новой Fabia. Еще компания предложит для кроссовера новые легкоспланые диски.

Что касается салона, то чешская марка обновила материалы, цвета и обивку, а также добавила новые декоративные элементы на всех уровнях отделки салона. Рулевое колесо и информационно-развлекательная система также являются новыми среди прочего оборудования.

Бренд добавил в одну из своих самых продаваемых моделей еще и электрически регулируемое переднее пассажирское сиденье.

В моторной гамме автомобиля никаких изменений не ожидается, а значит кроссовер все также предложат с передне-и полноприводной системой, а также с 6- и 7-ступенчатой КП.

Новый Skoda Karoq будет представлен 30 ноября, а поступит в продажу в первые месяцы 2022 года.