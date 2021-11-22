Его сборка на российском предприятии осуществлялась с 2012 года, причем сначала было организовано производство крупноузловым способом.

Через пять лет на заводе стали варить и окрашивать кузова.

Но как оказалось, на заводе «Автотор» прекратили производство грузового автомобиля Hyundai HD78, хотя в продаже грузовик еще есть.

Как пишет Wroom.ru, последняя партия грузовиков была выпущена в октябре. Преемником модели называют Hyundai Mighty, который имеет схожие характеристики.

Hyundai HD78 еще доступен у дилеров в разных модификациях по цене от 3 330 000 рублей.