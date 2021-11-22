Российский автогигант не выпускает автомобили с мультимедийной системой EnjoY Pro с середины лета этого года.

Официально причины прекращения производства не объявляли, но не сложно догадаться, что это связано с глобальным дефицитом полупроводниковой продукции.

О сроках возобновления выпуска машин с современной медиасистемой АвтоВАЗа в компании не говорили.

Однако в паблике «Нетипичный АвтоВАЗ» появилось сообщение о том, что АВТОВАЗ возобновит сборку моделей LADA с мультимедиа LADA Enjoy Pro в январе 2022 года.

Там ссылаются на уточненный план модельного ряда LADA. Сообщается, что уже в январе автопроизводитель начнет выпуск семи моделей LADA с мультимедиа LADA Enjoy Pro в 35 комплектациях.