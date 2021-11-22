Главная » Новости

Lexus, Mazda и Toyota возглавили рейтинг самых надежных автомобилей в США в 2021 году

Просмотров 14 Опубликовано Обновлено

Специалисты журнала Consumer Reports опубликовали новый рейтинг надежности машин, основанный на отзывах владельцев машин и жалоб на проблемы за последний год эксплуатации.

В 2021 году лидером оказалась марка Lexus, автомобили которой стали самыми надежными. На второй строчке расположились модели бренда Mazda, а в тройке оказались Toyota.

На четвертом месте оказались модели марки Infiniti, которые годом ранее были на шестой позиции. Пятыми стали автомобили Buick, опустившись на строчку ниже в сравнении с рейтингом 2020 года.

В десятке самых надежных еще числятся марки Honda, Subaru, Acura, Nissan и Mini.

Если говорить о самых надежных моделях авто, то тут лидерами оказались Lexus GX, Kia Niro EV, Toyota Prius Prime, Toyota Prius, Cadillac XT5, Mazda MX-5 Miata, Honda Insight, Toyota Highlander, Subaru Crosstrek и Mazda CX-9, занявшие с 1 по 10 места в рейтинге соответственно.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО