Lexus, Mazda и Toyota возглавили рейтинг самых надежных автомобилей в США в 2021 году

Специалисты журнала Consumer Reports опубликовали новый рейтинг надежности машин, основанный на отзывах владельцев машин и жалоб на проблемы за последний год эксплуатации.

В 2021 году лидером оказалась марка Lexus, автомобили которой стали самыми надежными. На второй строчке расположились модели бренда Mazda, а в тройке оказались Toyota.

На четвертом месте оказались модели марки Infiniti, которые годом ранее были на шестой позиции. Пятыми стали автомобили Buick, опустившись на строчку ниже в сравнении с рейтингом 2020 года.

В десятке самых надежных еще числятся марки Honda, Subaru, Acura, Nissan и Mini.

Если говорить о самых надежных моделях авто, то тут лидерами оказались Lexus GX, Kia Niro EV, Toyota Prius Prime, Toyota Prius, Cadillac XT5, Mazda MX-5 Miata, Honda Insight, Toyota Highlander, Subaru Crosstrek и Mazda CX-9, занявшие с 1 по 10 места в рейтинге соответственно.