ГИБДД России начала отказывать в регистрации автомобилей с дилерскими допами в 2021 году

Ситуация на первичном авторынке в этому году обстоит таким образом, что купить новую машину у дилера почти не возможно без дополнительного оборудования.

Автомобили из-за допов обходятся существенно дороже, но это еще не самая большая проблема, ведь многие опции и оборудование, которое предлагает дилер, создают более серьезную проблему.

Как выяснили журналисты «Газеты.Ru», например, тягово-сцепные устройства в качестве дополнительной опции в авто станут причиной того, что его не зарегистрируют в ГИБДД.

В частности, установка тягово-сцепных устройства разрешена только если оборудование соответствует требованиям технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств».

Например, при регистрации пикапа, в его инструкции по эксплуатации обязательно должно быть указано, что допускается установка крышки и надстройки (кунга), причем все работы обязаны выполнить по инструкции производителя.

В других случаях установку тягово-сцепных устройств обязаны узаконить. Кроме этого, журналисты ссылаясь на представителей ГИБДД, отметили, что установка спойлеров, тюнингованных бамперов, обвесов является незаконной, за исключением случаев, когда их установка предусмотрена заводом-изготовителем.

Адвокаты же в свою очередь советуют при возникновении проблем с регистрацией обжаловать действия сотрудников ГИБДД и получить письменный отказ, либо попытаться вернуть машину дилеру.