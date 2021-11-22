Российский внедорожник представили на американском рынке, где его продавать будет компания Bremach.

Внедорожник УАЗ «Патриот» представили на автосалоне в Лос-Анджелесе как Bremach 4×4 SUV, причем дебютировал автомобиль в двух версиях.

Первая из них стандартная, а вторая получила специальный обвес BMS. Как рассказали в компании Bremach, внедорожник они позиционируют как доступную альтернативу Jeep Wrangler, Ford Bronco или Toyota 4Runner.

Технически американская версия модели ничем не отличается, то есть внедорожник имеет двигатель ЗМЗ 2,7 литра мощностью 150 л.с., работающий с 6-скоростным автоматом и полным приводом.

Оценили Bremach 4×4 SUV в 26 405 долларов или 1,9 млн рублей за самый дорогой вариант Premium. В нашей стране эта комплектация называется «Люкс Премиум»). Собирать автомобиль будут в Калифорнии.