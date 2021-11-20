В каких случаях полезно использовать чехол для автомобиля?

Для защиты кузова автомобиля от воздействия негативных внешних факторов совсем необязательно использовать гараж. Существует гораздо более доступный и не менее практичный способ – защитный чехол.

Ситуации, в которых возникает необходимость в использовании защитного чехла

На рынке представлен огромный ассортимент разнообразных чехлов для грузовых и легковых автомобилей. Чехлы на автомобиль в Калининграде могут понадобиться в самых разных ситуациях. Они помогают уберечь кузов от:

ветра и падающих веток деревьев;

механических повреждений;

отрицательного влияния птичьего помета;

действий воров и хулиганов.

При выезде на природу на несколько дней машину необходимо защитить от солнечных лучей и перегрева. В жаркую погоду солнце значительно ухудшат состояние лакокрасочного покрытия, а пластмассовые элементы салона при высокой температуре могут расплавиться. Вдобавок на автомобиль падают листья, садится пыль, что также пагубно отражается на его внешнем виде. Если машина в течение длительного времени стоит под открытым небом без использования, то она тоже нуждается в защите чехлом от воздействия окружающей среды. В некоторых случаях чехол помогает бороться с ворами и угонщиками. Ведь для снятия чехла с авто нужно потратить определенное время, и при этом данное действие привлечет к себе внимание окружающих, что создаст неудобства для злоумышленников.

Ситуации, в которых использование чехлы противопоказано

Чехол предназначен для защиты авто в теплую погоду. Использовать его зимой нельзя, поскольку такая защита причинит лакокрасочному покрытию вред. Если накрыть не успевшую остыть машину чехлом, то спустя определенное время между ним и поверхностью кузова сформируется конденсат, при отрицательной температуре превращающийся в лед. Вследствие этого чехол в буквальном смысле слова приклеится к кузову авто, и снять его без повреждения лакокрасочного покрытия будет крайне трудно. Другая проблема заключается в том, что вода, появляющаяся между кузовом и чехлом, способствует появлению ржавчины. Для предотвращения описанных проблем от использования чехла зимой следует отказаться.

Хотя чехлы для автомобилей изготавливаются из прочных материалов и способны переносить значительные нагрузки, они нуждаются в уходе. Если грамотно использовать такое изделие и следить за его чистотой, то оно прослужит десятки лет без утраты первоначальных свойств.