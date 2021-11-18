Кроссовер Honda Pilot покинул российский авторынок

Honda Pilot уже исчез с официального сайта японского автопроизводителя.

Как удалось узнать специалистам сайта «Цена Авто», в дилерских центрах в РФ кроссоверы Honda Pilot остались в единичных экземплярах, а на сайте компании модель уже не представлена.

Таким образом, на российском рынке Honda будет представлена только одной моделью — кроссовер CR-V.

Как заявили в пресс-службе компании «Хонда Мотор Рус», Honda Pilot больше не будет поставляться в Россию, а последняя партия Honda CR-V ожидается в первом квартале 2022 года.

Напомним, с целью оптимизации на глобальном рынке Honda покидает российский рынок. Полностью компания уйдет с нашего региона в течение 2022 года.

При этом компания прекращает только продажи легковых автомобилей, тогда как силовая техника и мотоциклы по-прежнему будут доступны.