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Новый Nissan X-Trail оснастили трехцилиндровым 204-сильный турбомотором

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Кроссовер Nissan Rogue на российском рынке известен под названием X-Trail.

В США прошла презентация обновленного кроссовера Rogue. Модель для североамериканского рынка получила новый трехцилиндровый турбированный мотор мощностью 204 л.с. и 305 Нм крутящего момента.

Новый силовой агрегат пришел на смену 2,5-литровому атмосферному мотору.

Новый 1,5-литровый турбодвигатель получил технологию изменения степени сжатия VC-Turbo и работает он только с новым поколением вариатора Xtronic.

В США за Nissan Rogue с полуторалитровым двигателем просят 26,7 тыс. долларов, что в пересчете составляет 1,93 млн рублей.

Напомним, на российском рынке сейчас предлагается прошлое поколение Nissan X-Trailс с 2,0 и 2,5-литровыми атмосферными моторами мощностью 144 и 171 л.с. Цена на X-Trail в РФ стартует от 2 млн рублей.

nissan Nissan X-Trail
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