Mazda представила в США кроссовер Mazda CX-50 2022 модельного года

Mazda стремится увеличить свои продажи и долю на рынке США. Новая Mazda CX-50 стала первой из новой серии автомобилей от японского автопроизводителя.

CX-50 — это автомобиль эволюции в том смысле, что он сочетает в себе нынешний набор атрибутов внедорожника Mazda с более смелым и надежным подходом к дизайну.

Пропорции внедорожника говорят, что он «способный» и мощный. В бамперах есть большие отверстия, а черная пластиковая облицовка олицетворяет надежность и бездорожье.

Салон очень похож на Mazda с небольшой, но высококлассной приборной панелью. Философия вождения — каждый элемент управления ориентирован на водителя. Впервые Mazda CX-50 будет оснащен панорамным люком на крыше.

Mazda CX-50 технически похож CX-5. Это означает, что он будет оснащаться либо атмосферным, либо четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом. Mazda объявила, что в недалеком будущем будет предлагаться гибридная трансмиссия.

Новый CX-50 поступит в продажу уже следующей весной. Он будет продаваться в США вместе с CX-5 как более смелая альтернатива компактному внедорожнику.

Официально цены не объявлены, а предварительная стоимость составит 33 000 долларов минимум.